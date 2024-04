Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: rachat d'une participation dans ageas information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir signé, par l'intermédiaire de sa filiale d'assurance BNP Paribas Cardif, un accord pour le rachat de la participation d'environ 9% détenue par le groupe chinois Fosun dans la compagnie d'assurance belge ageas.



Une tranche de 4,8% du capital sera acquise dans les prochains jours, et le solde après les autorisations réglementaires requises. Le prix total, estimé à environ 730 millions d'euros, correspond à un impact marginal sur le ratio CET1 d'environ deux points de base.



BNP Paribas rappelle bénéficier d'un partenariat avec ageas, au travers d'AG Insurance (AGI), se matérialisant par un accord de distribution exclusive en assurance entre AGI et BNP Paribas Fortis et par une participation de 25% (plus une action) de ce dernier dans AGI.





