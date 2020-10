Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : pullback sur les 30E Cercle Finance • 02/10/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le CAC40 baisse, les bancaires trinquent: le schéma semble voué à se répéter inexorablement cette année avec une chute 2 à 3 fois plus rapide du secteur par rapport à l'ensemble du marché. BNP-Paribas subit un pullback jusque sur les 30E, au risque de casser le récent support des 30,25E, en direction du 'gap' des 28,98E du 25 mai, puis des 27,17E du 15 mai.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.70%