BNP-Paribas : pullback sur 57,7E information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 09:32









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas subit un pullback sous 60E, jusque sur 57,7E et cela suffit pour invalider son canal ascendant court terme.

Le prochain palier de soutien se dessine vers 54,75E : il correspond à la résistance des 21 et 22 mars, le titre pourrait ensuite combler le 'gap' des 53,46E du 30 mars





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.00%