BNP-Paribas : pullback sous les 44E information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rechute de -4% pullback sous les 44E (jusque sur 43,8E) : le titre qui vient de ricocher sous 45,6E pourrait ne pas tarder à retracer son plancher annuel des 43,4E du 6 juillet, confirmant l'enfoncement du support des 45,3E du 7 mars.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.53%