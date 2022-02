Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas: propulsé vers 66,8E par la hausse des taux information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 09:59









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas se retrouve propulsé vers 66,8E par la hausse des taux : le titre se retrouve à 2 doigts de retracer son zénith des 13 et 17 janvier.

Le prochain objectif ne sera autre que le retracement du zénith des 29E de début août et fin octobre 2017.





