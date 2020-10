BNP Paribas propose à ses clients de calculer l'empreinte carbone de leurs dépenses

En s'associant avec la jeune pousse Greenly, BNP Paribas permet à ses clients de mesurer l'empreinte carbone de leur consommation. Intégrée à l'application bancaire, la solution de Greenly détermine le volume d'émission de gaz à effet de serre de chaque ligne de dépense affichée sur les relevés de compte. En proposant ce nouveau service, la banque espère aider ses clients à réduire leur empreinte carbone.

Depuis quelques jours, les clients de BNP Paribas et de sa filiale en ligne Hello Bank peuvent estimer leurs émissions de gaz à effet de serre. La banque a conclu un partenariat avec Greenly, une start-up française créée en 2019 qui a développé une méthode pour calculer les émissions attachées à chaque dépense. La start-up propose déjà ce service en son nom propre, à condition de télécharger sa propre application et de communiquer ses informations bancaires. Le partenariat avec BNP Paribas donne cependant une visibilité bien plus grande à la solution de Greenly.

BNP Paribas a donc embarqué la technologie développée par Greenly dans son application "Mes comptes". Le client particulier a simplement à cliquer sur le rubrique "empreinte carbone" et le logiciel calcul le bilan carbone à partir des trois derniers mois de relevés bancaire.

Ventiler les émissions par secteur

Greenly a pour cela développé son propre référentiel, qui lui permet de déterminer les émissions associées à chaque dépense. À partir du libellé de la transaction disponible sur le relevé bancaire, le logiciel applique un coefficient constitué des émissions du cycle de vie du produit ou du service acheté, rapportées au prix payé. Sur l'appli de BNP Paribas, ce calcul se traduit de manière concrète par une empreinte carbone qui peut être ventilée en fonction des types de dépense (alimentation, loisirs et sorties, transports, santé, etc.). Les clients de la banque peuvent également voir l'évolution mensuelle de leur empreinte.

L'idée de cette nouvelle fonctionnalité consiste à aider les clients à transformer leurs habitudes de consommation. La simple visualisation des émissions liées à leurs dépenses est déjà incitative. Mais BNP Paribas et Greenly proposent également aux individus des solutions alternatives pour réduire leurs propres émissions. Selon Greenly, les particuliers peuvent réussir à réduire de 10 à 20 % leur empreinte, de manière peu contraignante, en adoptant des gestes tels que la réduction de consommation de viande, le choix de transports bas carbone, etc. L'application de BNP Paribas propose ainsi des écogestes simples, des prêts dédiés à une consommation moins énergivore (achat de véhicule électrique, rénovation thermique des bâtiments, etc.), ainsi que des solutions de compensation.

Arnaud Dumas, @ADumas5