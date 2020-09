Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : programme résidentiel à Nice Cercle Finance • 22/09/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier annonce le lancement, à la lisière du centre ville de Nice, de la commercialisation de la première phase du programme 'Dolce Via' comprenant 192 logements neufs en accession sur 518 au total. Ces logements, du studio au 4 pièces duplex sont répartis sur deux résidences 'Centro' et 'Allegria'. La livraison de cette opération est prévue au dernier trimestre 2022 pour le premier îlot et au premier trimestre 2023 pour le second.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.47%