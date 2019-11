Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : programme immobilier à Saint-Ouen Cercle Finance • 25/11/2019 à 15:49









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier fait part d'un programme dans le quartier des Puces à Saint-Ouen, à 300 mètres de Paris, programme appelé le Village des Rosiers qui proposera, à partir de 2022, 500 logements au total à travers huit résidences. Ce programme de 58.000 m² comportera également un hôtel 4*, 2.000 m² de bureaux, de nombreux commerces et places de stationnement publiques. La première phase prévoit le lancement des immeubles Majestic, Victoria et Croisière totalisant 245 appartements.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.12%