BNP Paribas : programme de rachat d'actions achevé

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce que son programme de rachat d'actions, qui a débuté le 1er novembre, a été achevé le 6 décembre : 15.466.915 actions ont ainsi été achetées durant cette période pour le montant maximum prévu de 900 millions d'euros. En conséquence, l'instruction irrévocable donnée à un prestataire de service d'investissement pour l'exécution de ce programme annoncé le 29 octobre a pris fin. Les actions acquises dans le cadre de ce programme seront annulées.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris 0.00%