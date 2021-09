Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : programme de logements lancé à Clamart information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier annonce s'associer à Verrecchia pour développer la deuxième phase du quartier Panorama à Clamart (Hauts de Seine), à travers le lancement d'un programme de logements neufs qui comprendra à terme 560 nouveaux logements. La commercialisation de 158 appartements, lancée le 17 septembre dernier, a vu une cinquantaine d'appartements réservés depuis. Le programme propose des appartements déclinés du studio au T6, dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2024.

