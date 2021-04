BNP PARIBAS : profits plus élevés que prévu mais le courtage obligataire sous-performe

(AOF) - BNP Paribas (-1,07% à 53,04 euros) évolue dans les profondeurs du CAC 40, sa contre performance dans le courtage obligataire (FICC) faisant de l'ombre à des comptes plus solides que prévu au premier trimestre. Les coûts ont aussi augmenté plus qu'anticipé. Les raisons de ses résultats meilleurs que prévu n'ont en outre pas réservé de surprises. Comme ses concurrentes, la première banque européenne par la capitalisation a bénéficié de la baisse du coût du risque et d'une activité très soutenue sur les actions, sur les marchés primaire et secondaire.

Sur les trois premiers mois de 2021, le résultat net part du groupe de BNP Paribas a bondi de 37,9% à 1,768 milliard d'euros. S'il reste 7,8% en deçà de son niveau du premier trimestre 2019, il a largement dépassé le consensus s'élevant à 1,2 milliard. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice imposable est ressorti à 2,5 milliards d'euros, soit 30% de mieux qu'attendu.

Cette surperformance reflète un recul du coût du risque plus prononcé que prévu : - 37,2% à 896 millions d'euros. Les analystes anticipaient un montant plus important de 30%.

BNP Paribas a aussi pu compter sur une activité plus dynamique que prévu. Le produit net bancaire, à 11,829 milliards d'euros, progresse de 8,6% par rapport au premier trimestre 2020 (+12% à périmètre et change constants). Il est à la fois supérieur de 6,1% au niveau du premier trimestre 2019 (+6,1%), mais aussi au consensus 11,18 milliards.

En revanche, les frais de gestion de la banque ont progressé plus fortement qu'anticipé : + 5,4% à 8,6 milliards, soit 3% de plus que les prévisions des analystes. Goldman Sachs met en cause la banque de financement et d'investissement (BFI), dont les coûts ont bondi de 15,6%.

Pour autant, aussi bien au niveau du groupe, que de cette division, BNP Paribas affiche un effet de ciseau positif. En ces temps de faiblesse des taux d'intérêt, quand ils ne sont pas négatifs, qui exerce une pression sur les revenus, la capacité des banques à enregistrer une croissance des coûts plus faibles que celle des revenus, est particulièrement surveillée par les spécialistes.

Le produit net bancaire de la BFI a bondi de 24,3% à 3,7 milliards d'euros grâce en particulier à la franchise action. A périmètre et change constants, il a progressé de 29,7%. Les marchés primaires actions se sont distingués avec des volumes d'opérations multipliés par trois.

Mais ce sont au sein des métiers de marchés, les revenus d'Equity et Prime Services qui reçoivent la palme. Ils passent en un an de -87 millions d'euros, du fait de chocs extrêmes sur les marchés et des restrictions sur les dividende, au niveau record de 697 millions d'euros. Dans des activités, qui comprennent les services au hedge funds et family office, BNP Paribas ne fait pas état d'un impact de l'effondrement du fonds, Archegos.

En revanche, le courtage FICC (obligations, change et matières premières), dont les revenus ont chuté de 15,7% à 1,15 milliard d'euros. Ses pairs ont en moyenne connu une croissance de 8%, selon Goldman Sachs. La banque évoque un contexte moins porteur qu'un an plus tôt pour les taux et le change.

Sur le trimestre, le ratio de fonds propres durs (CET1) est resté stable à 12,8%, mais dépasse de 10 points de base les attentes.

