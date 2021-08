Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : profite de plusieurs analyses favorables information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Paris profitant aujourd'hui d'une nouvelle analyse favorable. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur BNP Paribas avec un objectif de cours remonté de 50 à 57 euros, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 11% pour le titre de l'établissement bancaire français. 'Les investissements portent leurs fruits, comme en témoignent les tendances du compte de résultat', souligne le broker dans le résumé de sa note. 'Nous pensons que le consensus est trop bas cette année et que la valorisation reste attractive'. BofA a relevé également hier son objectif de cours sur BNP Paribas, qu'il fait passer de 69 à 70 euros, invoquant entre autres l'exposition de la banque au retour de la croissance économique. A en croire le bureau d'études américain, le titre BNP constitue aujourd'hui - au vu de la rémunération qu'il propose aux actionnaires - le vecteur le plus prometteur pour jouer le thème de la reprise de l'activité en Europe. Pour BofA, le groupe français offre en effet des dividendes 'solides' et 'croissants' (avec un rendement en cash compris entre 8% et 10%) ainsi que des rachats d'actifs favorisés par sa solide position de capital. Les analystes - qui évoquent par ailleurs une valorisation 'attractive' sur la base d'un PER de 7x - estime que la récente révision à la hausse des perspectives 2021 du groupe devrait maintenant entraîner des relèvements de la part du consensus. Enfin, 'une cession éventuelle de BancWest (....) pourrait générer des distributions additionnelles de capital', conclut BofA. Le bureau d'études - à l'achat sur le titre - précise que son nouvel objectif fait apparaître un potentiel haussier de quelque 44%.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.67%