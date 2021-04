Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : prisonnier du corridor 49,6/53,3E Cercle Finance • 28/04/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rebondit de +2%, pile sur son support (du 24 mars) et s'épargne ainsi une rechute vers le 'gap' des 46,48E du 12 février: le titre reste ainsi prisonnier du corridor 49,6/53,3E pour la 8ème semaine.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.12%