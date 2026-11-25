information fournie par Boursorama avec AFP • 25/11/2026 à 15:29

BNP Paribas prévoit de supprimer 100 postes en France, selon la CFDT

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

BNP Paribas prévoit de supprimer 100 postes dans sa direction des ressources humaines, selon un tract de la CFDT publié mardi sur le réseau social LinkedIn, pour transférer leur activité au Portugal, où le groupe bancaire est déjà très implanté.

"100 postes détruits en France et transférés au Portugal", alors que dans le même temps, l'entreprise "affiche d'excellents résultats !", dénonce le syndicat.

Les représentants du personnel rendent ainsi compte d'un projet de restructuration présenté par la direction le 16 novembre.

Les sites de Pantin, en banlieue parisienne, et de Mérignac, près de Bordeaux, sont concernés, en particulier dans les équipes dédiées aux embauches et aux mobilités, de même que celles consacrées aux départs.

"Les équipes en France devront former celles du Portugal, par tutorat et en binôme. Un comble !", déplore la CFDT.

Le syndicat estime que ce projet, qui porte sur les années 2027 et 2028, permettra à BNP Paribas d'économiser 4 millions d'euros par an.

Le groupe a réalisé un bénéfice net de 11 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de cette année.

Interrogée par l'AFP, la banque a dit ne pas commenter les projets sociaux en cours.

BNP Paribas compte actuellement plus de 9.000 collaborateurs au Portugal, notamment dans les fonctions support. Le géant bancaire se présente comme le quatrième employeur du pays.