BNP Paribas: prend une participation majoritaire dans IWC information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 10:39

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société International Woodland Company (' IWC '), basée au Danemark et spécialisée dans les ressources naturelles.



IWC a plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement et les services de conseil dédiés aux exploitations forestières durables, l'agriculture et les écosystèmes naturels. La société gère et conseille 5,5 milliards d'euros d'investissements dans les exploitations forestières et agricoles.



La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023 et est soumise à l'approbation réglementaire de l'Autorité danoise de surveillance financière.



' Ce partenariat permettra à IWC d'étendre son réseau et d'accroître ses ressources sur le développement durable et la taxonomie de l'UE au bénéfice de nos clients actuels et futurs ', commente Otto Reventlow, directeur général d'International Woodland Company.



David Vaillant, membre du comité exécutif de BNP Paribas Asset Management, ajoute : ' Nous voyons un intérêt croissant de la part de nos clients pour investir dans la sylviculture en tant que classe d'actifs, et via cette opération, nous pourrons leur offrir une gamme élargie de solutions durables qui complètent nos capacités existantes sur les marchés privés. '