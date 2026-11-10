BNP Paribas Pologne va se séparer de 400 salariés d'ici 2029

information fournie par Boursorama avec AFP • 10/11/2026 à 17:49

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La filiale polonaise de BNP Paribas a indiqué mardi qu'elle allait se séparer de 400 salariés d'ici 2029, dans le cadre de son plan stratégique, en raison notamment de la poursuite de la numérisation des métiers.

"Les licenciements collectifs seront effectués entre 2027 et 2029 et concerneront au maximum 400 salariés de la Banque", indique BNP Paribas Bank Polska dans un communiqué.

La sixième banque polonaise compte actuellement 7.300 salariés, pour 3,8 millions de clients.

Son conseil d’administration indique que ces suppressions d'emplois sont dues à "l'évolution de l'environnement économique", mais aussi à la poursuite de "la numérisation et de l'automatisation des processus".

La banque, qui a présenté fin 2025 son plan stratégique pour 2029, a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 512 millions d'euros, pour un produit net bancaire (PNB, équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur) de 1,5 milliard d'euros.

Elle communiquera de nouveau après la "consultation des organisations syndicales", conformément aux "lois en vigueur".