BNP Paribas, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 16 décembre 2022

(AOF) - BNP Paribas ( +1,68% à 52,24 euros)

Le groupe bancaire a affiché la plus forte progression de l'indice à la clôture, dans le sillage des décisions de politique monétaire des banques centrales, qui ont annoncé un relèvement des taux directeur de 50 points de base. Les discours musclés des banquiers centraux à propos de leur lutte contre l'inflation ont entraîné une hausse des taux longs favorables aux banques. Société générale et Crédit agricole récoltent les deux autres plus fortes progressions du CAC 40.

Points clés

- Banque au 7ème rang mondial, née en 1822 et renforcée en 1999 par la fusion avec Paribas ;

- Produit net bancaire de 46,26 Mds€ réalisé par les services financiers internationaux (34 %) , les réseaux bancaires (35 %) et la banque d’investissement (31 %) ;

- Engagements à plus de 80 % dans des pays « riches » : France pour 32 %, Belgique & Luxembourg pour 16 %, Italie pour 9 %, autres pays européens pour 19 %, Amérique du nord pour 13 %, Asie-Pacifique pour 6 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la diversification dans les implantations et métiers, les synergies et la coopération entre les métiers, sur l'innovation opérationnelle et pour les clients ;

- Capital détenu par l'Etat belge (7,7 %), le grand duché de Luxembourg (1 %) et les salariés (4,4 %), avec un conseil d’administration de 13 membres présidé par Jean Lamierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général ;

- Solidité financière avec, à fin septembre 2022, un CET 1 de 12,1 %, un ratio de levier de 3,9 % et des liquidités de 441 Mds€.

Enjeux

- Plan GTS 2025 de croissance, technologie et durabilité visant :

- 11 % de rendement des fonds propres, croissance annuelle de 3,5 % du PNB, autofinancement de la transformation et des investissements et taux de distribution de 60 % dont 50 % au moins en dividende :

- Stratégie d’innovation la mieux notée du secteur et focalisée sur la digitalisation :

- en interne : appui aux intrapreneurs (Lux Future Lab, People'sLab4Good, Bivwak),

- dans l’offre aux clients : 4,4 millions de clients « digitaux », leader en France dans les fonctionnalités digitales, plateformes leaders mondiaux dans les emprunts d’Etat, le forex ou les swaps et dans les cinq 1ers européens des néo-banques avec Hello Bank !,

- partenariats avec Plug and Pay pour l’accélération des start-up ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir 1er mondial de la finance durable (2ème mondial dans les obligations vertes et 1er en Europe, 1er européen des financeurs de projets d’énergies renouvelables) et visant la neutralité carbone en 2050,

- d’ici 2025, 350 Mds€ mobilisés dans les crédits et émissions obligataires durables et 300 Mds€ d’investissements durables ;

- alignement du portefeuille de prêts sur la trajectoire de l’accord de Paris dont l’arrêt du financement du charbon en 2030 en Europe,

- financement à hauteur de 4 Mds€ de la biodiversité ;

- Potentiel de croissance : 2 Mds€ de PNB annuels supplémentaires via acquisitions et partenariats dans les technologies et modèles innovants (bpost banque, Floa, Kantox et Stellantis), soutenus par 7 Mds€ tirés de la cession de West Bank.

Défis

- Evolution de l’actif net comptable, de 79,3 € à fin septembre, à comparer au cours de Bourse ;

-Après des avancées de 6,9 % du produit net bancaire et de 22,6 % du résultat net au 1er semestre, confiance à moyen terme dans le renforcement des marges apporté par la hausse des taux ;

- Programme de rachat d’actions à hauteur de 4 Mds€.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.