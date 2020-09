Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : plonge sous 34,1E, affiche -7% à 32,2E Cercle Finance • 21/09/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas ouvre un 'gap' de rupture sous 34,44E et plonge de -7%, sous le support des 34,1E des 15 et 25 juin (intraday) puis du 31 juillet jusque vers 33E, vers 32,2E. Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 31,49E du 26 mai mai, puis de celui des 28,98E du 25 mai.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -5.74%