(CercleFinance.com) - Cela s'est joué en fin de séance mais les acheteurs ont bien repris la main : BNP-Paribas perce la résistance des 63,9E des 4 et 5 juillet et s'ouvre ainsi le chemin d'un comblement du 'gap' des 66,06E du 7 juin puis d'une retracement des 68,3E (plafond des 21 mai et 3 juin).





Valeurs associées BNP PARIBAS 64,53 EUR Euronext Paris +2,35%