BNP PARIBAS : pas de dividende en mai

(AOF) - BNP Paribas a pris la décision de proposer à l'Assemblée Générale de ne pas procéder au versement du dividende initialement prévu et d'affecter l'intégralité des sommes correspondantes aux réserves. La banque explique que cette décision est en adéquation avec la recommandation BCE/2020/19 de la Banque Centrale Européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de Covid-19.

Toutefois, le Conseil d'administration pourra, après le 1er octobre 2020 et sous réserve du contexte, réunir une Assemblée Générale afin de procéder à une distribution de réserve pour ses actionnaires, se substituant au dividende.

Par ailleurs, BNP Paribas indique que l'Assemblée Générale du 19 mai prochain, qui se tiendra à huis clos, est maintenue.

AOF - EN SAVOIR PLUS

