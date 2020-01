Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : partenariat en Europe avec Tink Cercle Finance • 23/01/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce un partenariat stratégique avec la plate-forme d'open banking Tink, qui devient ainsi son partenaire privilégié en Europe pour les technologies d'agrégation de comptes, d'initiation de paiements et de gestion des finances personnelles. Au-delà du partenariat existant entre Tink et BNP Paribas Fortis, le réseau de banque de détail de BNP Paribas en Belgique, Tink s'associe désormais avec Banca Nazionale del Lavoro (BNL), son réseau de banque de détail italien. Le partenariat stratégique entre le groupe bancaire français et Tink est conforté par une prise de participation minoritaire dans Tink, réalisée par Opera Tech Ventures, le fonds de Venture Capital de BNP Paribas.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.62%