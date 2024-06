Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: partenariat autour des paiements avec BPCE information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - BPCE annonce un 'partenariat stratégique' avec BNP Paribas afin de 'franchir une nouvelle étape majeure dans les paiements'.



Le partenariat se traduirait par la création d'un processeur commun doté d'une plateforme technologique capable d'intégrer 'les meilleurs standards technologiques des paiements pour les porteurs et commerçants'.



Ce processeur aura vocation à traiter l'ensemble des paiements par carte en Europe de BNP Paribas et BPCE, soit quelque 17 milliards de transactions, et pourra également s'adresser à d'autres banques.



L'idée est de répondre aux évolutions de marché en cours, notamment celles liées à la digitalisation des paiements, la virtualisation de la carte bancaire et l'instantanéité des transactions.



Le partenariat s'accompagne d'un accord d'exclusivité entre BNP Paribas et BPCE portant sur la création d'un modèle opérationnel cible sous la forme d'une joint-venture.





