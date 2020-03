Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : ouvre un 'gap' sous 27,185E, rechute sur 25,15E Cercle Finance • 23/03/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas ouvre un 'gap' sous 27,185E et rechute sur 25,15E, son 'plus bas' depuis la mi-mai 2012. Le titre avait déjà perdu la moitié de sa valeurs en 1 mois (depuis 54E), le prochain objectif pourrait être le retracement des 23, le plancher de mi-octobre 2011E

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -6.76%