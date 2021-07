Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : nouvelle DRH France au pôle 'Real Estate' Cercle Finance • 07/07/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce aujourd'hui le recrutement d'Axelle de Lombares en tant que directrice des ressources humaines France de BNP Paribas Real Estate, depuis le 21 juin. Sous la responsabilité de Bertrand Sannier, Directeur des Ressources Humaines de BNP Paribas Real Estate, Axelle de Lombares a pour mission de superviser la mise en oeuvre de la stratégie RH du Groupe sur l'ensemble des lignes de métier en France. Elle accompagnera particulièrement le déploiement des programmes de Diversité, la lutte contre le sexisme ordinaire, ou traitera des enjeux liés aux nouveaux modes de travail, indique la société. Titulaire d'un Master 2 en Gestion et Management des Ressources Humaines, Axelle de Lombares a fait toute sa carrière au sein du Groupe BNP Paribas.

