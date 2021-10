Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : nouvelle Directrice de la Clientèle Entreprise information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la nomination de Clotilde Quilichini au poste de Directrice de la Clientèle Entreprise et membre du Comité de direction générale de la banque de détail en France à compter du 1er novembre 2021. Clotilde Quilichini a rejoint le groupe BNP Paribas en 1999. En 2014, elle a été nommée Directrice du Centre d'Affaires Sud-Ouest Entreprises puis Directrice de la Clientèle Entreprise Ile-de-France en 2017. ' Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Clotilde Quilichini aura pour mission de diriger et accompagner le développement de nos centres d'affaires et des pôles d'expertise au service des clients entreprises de BNP Paribas ' indique le groupe.

