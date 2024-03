Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: nouvelle Directrice de la Banque Commerciale information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - Isabelle Loc est nommée Directrice de la Banque Commerciale en France et intègre le Comité Exécutif de BNP Paribas. Neil Pein est également nommé Administrateur Directeur Général de BNP Paribas Leasing Solutions



Isabelle Loc, précédemment Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Leasing Solutions, prend la direction de la Banque Commerciale en France (BCEF) à compter du 18 mars. Elle succède ainsi à Marguerite Bérard, pour prendre la relève en tant que Directrice de la Banque Commerciale en France et intègre le Comité Exécutif de BNP Paribas.



Elle sera rattachée à Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas, responsable de Commercial, Personal Banking & Services (CPBS).



Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur-Directeur Général de BNP Paribas a déclaré : 'Son expérience diversifiée au sein du Groupe lui permettra, avec l'appui de l'ensemble des équipes, de piloter la transformation de notre Banque Commerciale en France. '





