BNP Paribas : nouveaux objectifs de mixité femmes-hommes

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, BNP Paribas rappelle s'être fixé l'objectif d'avoir 40% de femmes au Comité exécutif ainsi qu'au G100 en 2025. 'Il s'agit bien d'un objectif ambitieux à l'heure où les attentes en matière de diversité et d'égalité professionnelle sont renforcées, en particulier vis-à-vis des entreprises du CAC 40', fait savoir le groupe dans son communiqué. 'Au même titre qu'elles représentent la moitié de l'Humanité, les femmes constituent 52% des effectifs du Groupe BNPParibas dans le Monde. L'enjeu de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du Groupe est donc bien un enjeu majeur auquel BNPParibas s'attelle avec constance et ambition depuis près de 20 ans', affirme BNP Paribas.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.64%