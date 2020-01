BNP PARIBAS : nouveau Directeur général de CIB Amériques

(AOF) - José Placido est nommé CEO de CIB Amériques et prendra ses fonctions à compter du 1er juin 2020. Il sera basé à New York, et sera placé sous la responsabilité conjointe de Yann Gérardin, Directeur Général Adjoint de BNP Paribas et Responsable Corporate and Institutional Banking, et de Jean-Yves Fillion, CEO de BNP Paribas USA.

Bob Hawley, actuellement CEO de CIB Amériques, deviendra Vice-Chairman de CIB Amériques. José Placido, actuellement Responsable Global du Coverage des Institutions Financières (FIC) et du Développement Client de BNP Paribas Securities Services, a développé avec succès les relations de la banque avec nombre de ses plus grands clients institutionnels. Avant de rejoindre BNP Paribas en 2014, il était Directeur Général de RBC Investor Services et de RBC Dexia Investor Services à Toronto.