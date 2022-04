Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas: nouveau contrepied 51/49E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 16:27









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas subit un nouveau contrepied 51/49E malgré une soudaine tension des taux et +10Pts de base sur les Bunds et les OAT... ce qui d'ordinaire soutient les marges, mais le problème, c'est l'excès de volatilité qui se radicalise ces derniers jours.

Le titre menace le support oblique court terme qui gravite vers 48,9E et sa cassure pourrait déboucher sur une rechute vers 46,5E (récent plancher du 7 avril) puis le re-test du plancher annuel des 45,3E du 7 mars.





