BNP PARIBAS nomme une Responsable globale de FIC

(AOF) - Sandrine Ferdane est nommée Responsable Globale du Coverage des Institutions Financières (FIC), succédant à José Placido, qui a été nommé CEO de CIB Amérique. Elle prendra ses fonctions à compter du 1er avril 2020. Elle sera basée à Paris et rapportera à Yann Gérardin.

Sandrine Ferdane était Responsable du Brésil et Directrice Générale de Banco BNP Paribas Brazil depuis 2014, et a joué un rôle clé dans la transformation des activités de la banque au Brésil. Avant d'occuper cette fonction, Sandrine a exercé de nombreuses responsabilités, notamment en tant que senior banker et dans les activités de financement.