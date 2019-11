BNP PARIBAS nominations au sein de la JV BNP Paribas 3 step IT

Chris Stalley est responsable d'un plan ambitieux visant à ouvrir des filiales à travers l'Europe et atteindre un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Il était précédemment responsable du développement commercial chez 3stepIT.

pays ont également été nommés dans les premières filiales : Audrey Joulia en France et

Commercial International et Kari Mäkelä, Directeur des Opérations. Des responsables

les opérations commerciales de leur nouvelle joint-venture BNP Paribas 3 Step IT.

(AOF) - Le 1er octobre dernier, BNP Paribas Leasing Solutions et 3stepIT ont officiellement lancé

