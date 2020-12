Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : nomination de Luiz Sorge pour la région LatAm Cercle Finance • 22/12/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de Luiz Sorge en qualité de responsable de la région Latin America (LatAm), à compter du 1er janvier 2020. Basé à São Paulo, Luiz rapportera à Sandro Pierri, Global Head of Client Group. Luiz Sorge assurera sa nouvelle fonction de responsable des opérations de BNPP AM en Argentine, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou tout en maintenant son poste actuel de CEO de BNPP AM Brésil. En juillet 2013, Luiz Sorge a été nommé CEO de BNPP AM Brésil et membre du Comité Exécutif de Banco BNP Paribas Brasil.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.63%