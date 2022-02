Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: nomination dans la branche Real Estate information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce la nomination de Csongor Csukás en tant que directeur général du property management en Europe. Il succédera à Lauric Leclerc qui quitte l'entreprise fin mars.



Outre ses responsabilités françaises, Csongor Csukás - né il y a 43 ans - devra alors aussi gérer les activités européennes de l'entreprise, soit plus de 46 millions de m² de biens immobiliers gérés à travers l'Europe.



Dans ses missions, il aura notamment comme objectif de renforcer la performance de la ligne de métier Property Management au niveau pan-Européen conformément au plan stratégique 2022-2025 de BNP Paribas Real Estate.







