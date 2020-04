Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : nomination chez BNPP AM Cercle Finance • 27/04/2020 à 13:02









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Christophe Montcerisier comme responsable de la dette immobilière, au sein du pôle d'investissement Private Debt & Real Assets, ayant été responsable adjoint depuis son arrivée en 2019. Christophe Montcerisier dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans le secteur de l'immobilier en Europe. Avant de rejoindre BNPP AM, il a exercé à la Société Générale où il était managing director au sein de l'équipe de M&A sur le secteur de l'immobilier.

