BNP Paribas : nomination au directoire de Real Estate

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la nomination de Séverine Chapus comme membre du directoire de sa filiale BNP Paribas Real Estate, en tant que directrice générale déléguée des activités de promotion, en charge du développement. 'Sa nomination fait suite à la fusion, annoncée début février, des activités de promotion au sein d'une direction unique confiée à Olivier Bokobza pour accélérer les projets et l'activité', précise l'établissement bancaire.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -1.45%