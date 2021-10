BNP Paribas : nette hausse des résultats trimestriels

(AOF) - Le résultat net part du groupe de BNP Paribas s’établit à un niveau élevé à 2,503 milliards d’euros, en hausse de 32,2%par rapport au troisième trimestre 2020 et de 29,2% par rapport au troisième trimestre 2019. Hors effet des éléments exceptionnels, il progresse de 33,8% par rapport au troisième trimestre 2020 et de 22,7% par rapport au troisième trimestre 2019.

Le produit net bancaire, à 11,398 milliards d'euros, est en hausse de 4,7% par rapport au troisième trimestre 2020 et de 4,6% par rapport au troisième trimestre 2019, porté par les branches "Domestic Markets" et "Wealth & Asset Management" et par un niveau de revenus de CIB élevé, avec une croissance dans tous les métiers (Corporate Banking, Global Markets et Securities Services).

BNP Paribas a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 900 millions d'euros qui débutera le 1er novembre et s'achèvera le 8 février 2022 au plus tard.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.