BNP Paribas: Mme Bérard quitte la banque commerciale

(CercleFinance.com) - BNP Paribas fait savoir qu'après cinq années passées à la direction de la Banque commerciale en France, Marguerite Bérard quitte ses fonctions au sein du Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.



Dans le cadre du plan stratégique GTS 2025, Marguerite Bérard a accéléré la croissance des métiers 'Entreprises' et 'Banque Privée', et transformé le Retail.



La Direction Générale salue l'engagement constant de Marguerite Bérard au service du développement des activités de la Banque Commerciale en France et sa contribution au Comité Exécutif du groupe.



Aucune information n'a pour l'instant été communiquée quant à sa succession.





