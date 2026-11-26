BNP Paribas indique avoir reçu une notification de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lui signifiant son maintien sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale (G-SIB), sur la base des données au 31 décembre 2025.

Le groupe bancaire français précise avoir été classé dans la sous-catégorie 3, correspondant à une exigence de coussin G-SIB de 2% du montant total des actifs pondérés à compter du 1er janvier 2028.

BNP Paribas a également été maintenu sur la liste des autres établissements d'importance systémique (O-SII). Le coussin O-SII s'élèvera à 1,75% au 1er janvier 2027 et à 2% au 1er janvier 2028.

Lorsque les coussins G-SIB et O-SII s'appliquent, seul le plus élevé des deux est pris en compte. Aussi, si l'exigence au titre du Leverage Ratio Pillar 2 Requirement (P2R-LR) reste inchangée et si la classification est maintenue en 2027, l'exigence de ratio de levier augmenterait de 3,85% à 4,10% au 1er janvier 2028.

Le groupe rappelle se situer largement au-dessus des exigences réglementaires avec, au 30 septembre 2026, un ratio CET1 de 12,91%, un ratio Tier 1 de 15,59%, un ratio Total Capital de 17,75% et un ratio de levier de 4,44%.