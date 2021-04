Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : livre une résidence de 92 logements à Vélizy Cercle Finance • 12/04/2021 à 14:37









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier annonce la livraison d'Envol, son premier programme résidentiel neuf en construction bois, à Vélizy, dans les Yvelines (78). Bénéficiant de nombreux labels écologiques, comme 'bâtiment bas carbone BBCA', 'NF Habitat acteur engagé' ou 'construction certifiée niveau RT2012 -10%', ce projet s'intègre dans le nouveau quartier Est de Vélizy qui développera à terme 309 logements. La résidence livrée se compose de deux bâtiments comprenant 92 logements et 250 m2de commerces, précise BNP Paribas Immobilier.

