BNP Paribas: livre le programme tertiaire Harmony

(CercleFinance.com) - Emerige et BNP Paribas Real Estate livrent à CDC Investissement Immobilier et à Allianz Real Estate, le programme tertiaire Harmony situé dans le nouvel éco-quartier des Docks de Saint-Ouen.



Ce programme tertiaire propose 13 450 m2 de bureaux et services dont 250 m2 d'espace commercial, 1 100 m2 d'espaces de services exclusifs (lobby habité, café, restaurant, atelier cycle, bibliothèque, casiers connectés etc.), un rooftop végétalisé de 1 370 m2.



Pour Olivier Bokobza, Président des activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate ' le projet d'aménagement du quartier des Docks à Saint-Ouen, c'est avant tout l'histoire d'un ancien territoire industriel qui poursuit sa mutation urbaine '.





