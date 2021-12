BNP Paribas: les analystes saluent la vente de la banque US information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 15:29

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte hausse aujourd'hui (+4%). BNP Paribas a annoncé hier avoir conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la vente de 100% de ses activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars en numéraire.



L'opération devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022 et devrait générer lors de sa réalisation une plus-value exceptionnelle (nette d'impôts) estimée à environ 2,9 milliards d'euros.



Le groupe prévoit de procéder ensuite à une distribution extraordinaire sous forme de rachat d'actions afin de compenser la dilution attendue du BNA. Nette de ces rachats d'actions, l'augmentation du ratio CET1 serait d'environ 110 points de base.



Au lendemain de l'annonce de la cession de Bank of the West, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur BNP Paribas avec un objectif de cours rehaussé de 67 à 71 euros, pour intégrer une libération de capital excédentaire de sept milliards d'euros.



Le bureau d'études souligne que le prix de cession de 16,3 milliards de dollars est supérieur aux attentes, mais que le programme de rachat d'actions qui sera lancé suite à cette cession ne vise qu'à en neutraliser la dilution.



Si l'impact financer net de l'opération reste donc selon lui 'à ce stade difficile à quantifier', Oddo considère toujours que le titre BNP Paribas 'offre un potentiel d'appréciation attractif pour un profil de risque limité au sein du secteur'.



Jefferies réaffirme également sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 72 euros sur BNP Paribas.



'Nous considérons cette nouvelle de manière positive car elle débloquera une valeur cachée importante et permettra une réallocation du capital au sein du groupe (ce qui, selon nous, entraînera une revalorisation des actions)', indique le broker.



Selon Jefferies, cette transaction, qui devrait être finalisée dans le courant de 2022, générera aussi pour l'établissement bancaire français 'un rendement du capital attrayant ainsi que des opportunités de croissance'.