BNP Paribas: les activités de marché dopent le 2e trimestre

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a dégagé au deuxième trimestre des résultats supérieurs aux attentes à la faveur de la vigueur de ses activités de marché et confirmé dans la foulée ses objectifs pour l'exercice 2024.



Le groupe bancaire français a vu son bénéfice net augmenter de 1,6% sur le trimestre à presque 3,4 milliards d'euros, là où les analystes attendaient, en moyenne, un profit de 2,9 milliards.



Ses revenus ont quant à eux progressé de 3,9% à 12,3 milliards d'euros grâce à un 'excellent trimestre' pour la branche de banque de financement et d'investissement (+12%).



Dans les activités de marché, l'établissement parisien a généré des revenus en forte hausse (+18%) entre avril et juin, tirés par les métiers liés aux actions (+57%) qui ont plus que compensé la faiblesse de ceux à revenus fixes (-7%).



Le groupe - qui prévoit de poursuivre la mise en place de ses mesures d'efficacité opérationnelle et sa gestion 'disciplinée' des coûts au second semestre - se dit 'bien positionné' dans la nouvelle phase du cycle économique.



BNP confirme ainsi ses objectifs annuels, à savoir des revenus en croissance de plus de 2% par rapport à 2023 (46,9 milliards d'euros) accompagnés d'un résultat net part du groupe supérieur à 2023 (11,2 milliards d'euros).



En Bourse, les investisseurs accueillaient ces résultats trimestriels meilleurs que prévu sans grande effusion: l'action BNP Paribas cédait 0,5% dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées BNP PARIBAS 63,25 EUR Euronext Paris -2,23%