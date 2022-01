Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BNP Paribas : le transfert des activités de Global Prime Finance de Deutsche Bank est achevé information fournie par AOF • 05/01/2022 à 08:35



(AOF) - BNP Paribas et Deutsche Bank ont annoncé que le transfert des clients, de la technologie et des collaborateurs clés des activités Global Prime Finance et Electronic Equities de la seconde vers la première a été achevé avec succès à la fin de l'année 2021, conformément au calendrier prévu. Au cours des deux dernières années, BNP Paribas a accueilli environ 900 collaborateurs de Deutsche Bank à travers le monde.