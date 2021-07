Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : le titre recule malgré des résultats solides information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - BNP Paribas s'inscrit en légère baisse vendredi matin à la Bourse de Paris malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, une publication jugée 'solide' qui servait de prétexte aux investisseurs pour prendre quelques profits sur la valeur. Le titre cédait 0,2% en tout début de séance alors que l'indice CAC 40 reculait de 0,4%. Le produit net bancaire, à 11,8 milliards d'euros, ressort en hausse de 0,9% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de 4,9% par rapport au deuxième trimestre 2019, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire. Le bénéfice net du groupe a dépassé les estimations des analystes sur les trois derniers mois, l'activité commerciale ayant repris 'de façon très dynamique' avec l'évolution de l'environnement sanitaire. Le résultat net part du groupe s'élève ainsi à 2,9 milliards d'euros, en progression de 26,6% en rythme annuel, alors que le consensus ne visait que 2,3 milliards d'euros. Dans son communiqué, BNP Paribas indique avoir prévu de verser un dividende ordinaire de 1,55 euros à ses actionnaires, en complément du dividende ordinaire de 1,11 euro par action payé en numéraire en mai dernier. Cela porte le dividende total à 2,66 euros, soit un taux de distribution de 50% du résultat net part du groupe de l'année 2020. Le groupe ajoute que sa politique de distribution sera revue à l'occasion de la clôture des comptes annuels 2021, en février prochain, dans le cadre, notamment, du plan stratégique à horizon 2025. Les investisseurs semblaient toutefois juger que toutes ces bonnes nouvelles étaient déjà bien intégrées dans les cours, l'action ayant bondi de plus de 20% depuis le début de l'année alors que le CAC affiche une progression de l'ordre de 19%.

