BNP Paribas: lancement du programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce le lancement ce jour du programme de rachat d'actions prévu pour 2024 pour un montant maximum de 1,055 milliard d'euros, programme devant s'achever le 23 avril au plus tard. Les actions acquises dans ce cadre seront annulées.



L'autorisation de la Banque Centrale Européenne a été obtenue et un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions.



Pour rappel, ce programme a été dévoilé en marge de la publication par le groupe bancaire de ses résultats pour l'exercice 2023, d'où ressortait un bénéfice distribuable de 11,2 milliards d'euros, en croissance de 10,2%.





