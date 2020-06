Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : lancement du Fonds France-China Cooperation Cercle Finance • 03/06/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - BNP Paribas, China Investment Corporation (CIC) et Eurazeo annoncent le lancement du Fonds France-China Cooperation avec un premier closing de 400 millions d'euros entièrement souscrit par les trois partenaires, un fonds qui sera géré par Eurazeo. 'Le fonds investira dans des sociétés françaises et d'Europe continentale, appartenant à des secteurs d'activité à fort potentiel de développement sur le marché chinois, afin de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance sur ce marché', expliquent-ils. Les partenaires initiaux ont la possibilité de s'engager à hauteur de 250 millions d'euros supplémentaires dans le fonds, dans la limite de 25% du fonds pour BNP Paribas et CIC. Des capitaux supplémentaires pourront être également levés auprès d'investisseurs tiers.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +4.55%