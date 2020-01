Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : label Solar Impulse pour BNP Paribas 3 Step IT Cercle Finance • 21/01/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - BNP Paribas indique que BNP Paribas 3 Step IT, coentreprise de BNP Paribas Leasing Solutions avec 3stepIT, a obtenu le label 'Solar Impulse - Efficient Solutions' de la part de la Fondation Solar Impulse. 'Ce label récompense les solutions qui cherchent à combler le fossé entre écologie et économie en alliant protection de l'environnement et viabilité financière', explique l'établissement bancaire français. BNP Paribas 3 Step IT aide les entreprises à gérer leurs investissements technologiques (principalement des smartphones, tablettes, PC et ordinateurs portables), par des services 'apportant de la valeur tout au long du cycle de vie des équipements'.

