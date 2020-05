BNP Paribas : l'UE autorise une opération en Inde

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de BNP Paribas Asset Management India Private et Baroda Trustee India Private, toutes deux basées en Inde, par BNP Paribas et la Bank of Baroda.

BNPP AM est une société de gestion d'actifs contrôlée par BNPP et BOB TC, sa société fiduciaire dédiée, comme l'exige la loi indienne.

La transaction regroupe les activités respectives de gestion d'actifs en Inde de BNPP et BOB (BNAPP AM et BOB AM), ainsi que les deux sociétés fiduciaires dédiées (BNPP TC et BOB TC).

La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu que BNPP AM et BOB TC n'ont aucune activité réelle ou prévue dans l'Espace économique européen.