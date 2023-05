Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: l'UE autorise un société commune avec Matexi information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune, R2O, par les sociétés BNP Paribas Fortis et Matexi NV/SA, toutes deux basées en Belgique.



R2O proposera des services immobiliers résidentiels en Belgique. Plus spécifiquement, elle louera aux particuliers des biens immobiliers assortis d'une option d'achat, les locataires ayant la possibilité d'acheter le bien après l'avoir loué pendant un certain nombre d'années.



Matexi est active dans le développement des projets immobiliers résidentiels, et, dans une moindre mesure, des projets immobiliers commerciaux, comme des espaces de vente et des bureaux.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure des marchés. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.





