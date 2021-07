Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : l'UE autorise le contrôle exclusif de bpost information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de la banque bpost par BNP Paribas Fortis (BNPPF), toutes deux établies en Belgique. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que BNPPF contrôlait déjà la banque bpost et que l'opération constitue un passage du contrôle conjoint au contrôle exclusif.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.16%